Форвард сборной США прокомментировал скандальное решение ФИФА отменить его "бан" на ЧМ-2026

Фоларин Балогун / © Associated Press

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Форвард сборной США Фоларин Балогун дал первый комментарий по поводу решения Дисциплинарного комитета ФИФА о приостановлении его дисквалификации на чемпионате мира-2026.

Балогун, который с тремя голами является лучшим бомбардиром сборной США на турнире, получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины — американцы выиграли со счетом 2:0.

Из-за дисквалификации Фоларин должен был пропустить следующую игру плей-офф против Бельгии, но после личного обращения президента США Дональда Трампа его "бан" был приостановлен и он вышел в стартовом составе на матч с бельгийцами.

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"Когда это решение было отменено, это, конечно, вызвало споры. Так что лично для меня это не стало слишком большой неожиданностью. Но как игрок, я должен просто выходить на поле и сосредотачиваться на своей работе.

Я должен следовать этому протоколу. Я мало что об этом знал. Как я уже сказал, я согласился с решением, когда получил красную карточку, и поступил так же, когда мне разрешили сыграть. Я не принимал никакого участия в этом процессе, и это не имеет никакого отношения ко мне лично", — приводит слова Балогуна usatoday.com.

Отметим, что Балогун не смог помочь своей команде выйти в четвертьфинал. Бельгия разгромила США со счетом 4:1, пробившись в следующую стадию.

В четвертьфинале ЧМ-2026 бельгийцы сразятся с Испанией, которая в 1/8 финала вырвала победу над Португалией (1:0).

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Матч Испания — Бельгия состоится в пятницу, 10 июля. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с триумфатором поединка Франция — Марокко, который состоится в четверг, 9 июля, в 23:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии затроллила ФИФА и Трампа после разгрома США в 1/8 финала ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что УЕФА жестко разнес решение ФИФА приостановить дисквалификацию Балогуна.

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