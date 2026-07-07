Новая тактика оккупантов и оружие против «шахидов»: бойцы рассказали, как борются с вражескими БПЛА

Воины рассказали о борьбе с вражескими дронами / © Associated Press

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Настигнуть и уничтожить — так действуют охотники за «Шахедами». Каждую ночь на боевое дежурство выходят экипажи 23-й бригады Национальной гвардии «Хортица». Бойцы защищают небо над Запорожьем. С начала года уничтожили около 5 тысяч воздушных целей. Российскую технику уничтожают с помощью «Стинга» — украинского беспилотного зенитного перехватчика. Только за одну ночь они могут сбить десятки вражеских «Шахедов».

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Дарьи Назаровой.

Чем сбивают «Шахеды»

Очередную российскую «жестяшку» уничтожил экипаж «Дезо». Бойцы 23-й бригады Национальной гвардии мастерски и незаметно подлетают к вражеским дронам, не оставляя им ни единого шанса в воздухе.

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Гвардейцы работают на «Стингах» — это новейшие БПЛА-перехватчики украинского производства. Они разработаны специально для эффективного уничтожения российских беспилотников типа «Шахед», «Герань», «Ланцет», а также различных разведывательных дронов.

«Дезо», старший сержант взвода БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ «Хортица»: «У них тепловизионная цифровая камера — с её помощью цель обнаруживается гораздо быстрее. К тому же у них антенна, которая работает на 360 градусов, не нужно поворачивать антенну. То есть это очень быстрые дроны».

15 минут на подготовку: как пилоты готовят самолеты к вылету

Оснащает борт боец по позывному «Сектор». С дронами он работает всего три месяца, однако, по его словам, за это время совершил столько вылетов, что уже полностью набил руку. Теперь тщательная подготовка одного БПЛА занимает у него всего 15 минут.

«Сектор», пилот взвода БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ «Хортица»: «Это для того, чтобы набить его пластиком, собрать, подключить — и он буквально готов к полёту. Ну, начинается с пропеллеров, это сто процентов пропеллеры, антенны — и вперед-вперед. Начнём с антеннок, антенки прикрутим. После того как антенки мы уже подключили, соединили с видео, всё было готово. Затем накручиваем пропеллеры, вставляем батарейку, головки, всё».

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Сбивать вражеские дроны становится всё сложнее, особенно в последнее время, уверяют бойцы. Ведь россияне часто меняют свою тактику в небе. С «Шахедов», летящих на Запорожье, оккупанты начали дополнительно сбрасывать дроны с камерой, которые также представляют серьезную угрозу для жителей города.

«Дезо», старший сержант взвода БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ «Хортица»: «Мы уничтожаем большую часть, но нужно понимать, что если летят три „Шахеда“ одновременно, мы не можем уничтожить все три сразу. А сколько бессонных ночей — я не знаю. Я работаю ночью, так что у меня только сонные дни».

Ослепшая охота и ТОП-3 в рейтинге Delta

Целью россиян по-прежнему остаются в основном критически важные объекты инфраструктуры города и мирное население.

«Дезо», старший сержант взвода БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ «Хортица»: «Чем больше их стало залетать — тем больше мы стали сбивать. Видимо, обижаются, что не долетают до своей цели, и поэтому запускают их ещё больше. Ну, они больше запускают, мы больше сбиваем — как-то так это и работает».

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Пока журналисты беседовали с экипажем, по рации поступило экстренное сообщение — прямо сейчас к Запорожью направляется ещё один вражеский беспилотник. «Дезо» срочно вылетает на перехват. Дрон стремительно взмывает в ночное небо. Через несколько минут на экранах фиксируется взрыв: «Есть, красавчик, молодец, вот наш классный парень, казак!».

«Дезо», старший сержант взвода БПЛА 23-й отдельной бригады НГУ «Хортица»: «За ночь удалось сбить 8 „Шахедов“. Летают, в принципе, с 8 часов вечера до 12 часов ночи. Потом у них пару часов перерыва, и где-то с 3 часов ночи до утра, в конце нашей смены, тоже залетают. Хотя черт их знает, у них каша в голове, могут залетать когда угодно».

Ребята находятся в боевой готовности 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и в любую минуту готовы вылететь на перехват, чтобы вражеские «Шахеды» не нанесли ущерба жилым кварталам.

«Чувствую удовлетворение от того, что эта сволочь наконец-то получила по заслугам», — улыбаются военные.

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Дежурство этого экипажа продолжалось до самого утра. За это время в небе ребята успешно сбили 5 «Шахедов». За почти полгода подразделения 23-й бригады «Хортица» в общей сложности уничтожили более 4 700 беспилотников. По этому показателю украинские защитники неба уверенно вошли в ТОП-3 рейтинга Delta среди всех подразделений Сил обороны Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН ОНЛАЙН 12:00 7 ИЮЛЯ | КИЕВ И ОБЛАСТЬ в трауре! ПРОЩАНИЕ С ЛЕТЧИКАМИ, ПОГИБШИМИ В БОЮ

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