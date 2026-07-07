Форвард збірної США прокоментував скандальне рішення ФІФА скасувати його "бан" на ЧС-2026

Фоларін Балогун / © Associated Press

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Форвард збірної США Фоларін Балогун дав перший коментар щодо рішення Дисциплінарного комітету ФІФА про призупинення його дискваліфікації на чемпіонаті світу-2026.

Балогун, який з трьома голами є найкращим бомбардиром збірної США на турнірі, отримав червону картку в матчі 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини — американці виграли з рахунком 2:0.

Через дискваліфікацію Фоларін повинен був пропустити наступну гру плейоф проти Бельгії, але після особистого звернення президента США Дональда Трампа його "бан" було призупинено і він вийшов у стартовому складі на матч з бельгійцями.

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"Коли це рішення було скасовано, це, звичайно, викликало суперечки. Тож особисто для мене це не стало надто великою несподіванкою. Але як гравець, я маю просто виходити на поле й зосереджуватися на своїй роботі.

Я мав дотримуватися цього протоколу. Я мало що про це знав. Як я вже сказав, я погодився з рішенням, коли отримав червону картку, і вчинив так само, коли мені дозволили зіграти. Я не брав жодної участі в цьому процесі, і це не має жодного стосунку до мене особисто", — наводить слова Балогуна usatoday.com.

Зазначимо, що Балогун не зміг допомогти своїй команді вийти до чвертьфіналу. Бельгія розгромила США з рахунком 4:1, пробившись до наступної стадії.

У чвертьфіналі ЧС-2026 бельгійці позмагаються з Іспанією, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Португалією (1:0).

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Матч Іспанія — Бельгія відбудеться у п'ятницю, 10 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з тріумфатором поєдинку Франція — Марокко, який відбудеться у четвер, 9 липня, о 23:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що збірна Бельгії затролила ФІФА та Трампа після розгрому США в 1/8 фіналу ЧС-2026.

Також ми розповідали, що УЄФА жорстко розніс рішення ФІФА призупинити дискваліфікацію Балогуна.

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