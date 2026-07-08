Магнитные бури: прогноз на выходные, 9–11 июля

Вспышка на Солнце / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9–11 июля 2026 годаопубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

С четверга по субботу, 9–11 июля, прогнозируется умеренная солнечная активность. По данным специалистов, в эти дни ожидаются магнитные волнения с К-индексом 3–4, что соответствует зеленому и желтому уровням геомагнитной активности.

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Такие колебания считаются незначительными и, как правило, не представляют серьезной опасности для здоровья. Большинство людей не почувствуют никаких изменений.

Сильных магнитных бурь в этот период не прогнозируется, поэтому геомагнитная обстановка останется в целом спокойной и благоприятной. Тем не менее, специалисты рекомендуют придерживаться привычного режима дня, высыпаться, пить достаточное количество воды и по возможности избегать переутомления.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, сделанные на один день вперед, остальные же носят лишь ориентировочный характер.

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