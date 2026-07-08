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Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 9 июля
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 9 июля?
Луна рассказывает
Активный и деятельный день, в течение которого нельзя терять ни одной минуты — впоследствии о такой расточительности придется пожалеть.
Луна рекомендует
Можно приступать к работе над новыми проектами, которые давно стояли в планах, их осуществление окажется перспективным и результативным — как в карьерном, так и в финансовом отношении. Люди в этот день будут склонны идти друг другу навстречу и помогать в любых ситуациях — имеет смысл воспользоваться обстоятельствами, чтобы решить важные вопросы, которые в одиночку не удается сдвинуть с места.
Луна предостерегает
Нежелательно отвлекаться от выполняемой работы на любые другие занятия, будь то разговор по телефону, общение в мессенджерах или перекус у холодильника — касается, прежде всего, тех, кто работает удаленно. Такие паузы, даже будучи непродолжительными, помешают сделать запланированную на это время работу.
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