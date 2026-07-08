Україну накриває ще сильніше похолодання та суне небезпека: синоптики попередили, які міста накриє

В Україні 9 липня буде прохолодно

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У четвер, 9 липня, активний циклон принесе до України довгоочікуване похолодання та періодичні дощі з грозами, а місцями навіть із градом і шквалами. Температура повітря помітно впаде по всій країні, тому замість спеки на українців чекає прохолода.

Детальний прогноз погоди читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у четвер, 9 липня в Україні буде прохолодно: температура повітря вночі коливатиметься від +12 до +18 градусів тепла, на заході буде дещо свіжіше — до +10 градусів.

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Вдень в більшості областей країни буде від +18 до +24 градусів тепла, на півдні до +26 градусів тепла, на Луганщині та Донеччині очікується від +27 до +30 градусів вище нуля, у західних областях стовпчики термометрів показуватимуть від +17 до +19 градусів тепла.

«Дощі завтра — повсюди в Україні, періодичні, звісно, хіба що вдень у центральній частині — більше прояснень», — прогнозує синоптикиня.

У столиці 9 липня місцями пройдуть дощі, а температура повітря коливатиметься в межах від +20 до +22 градусів тепла.

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що активний холодний атмосферний фронт циклону «Bernadette» вже суне Україною та наразі пролягає через Рівне, Хмельницький та Чернівці, де йдуть дощі, а температура впала до +14…+15 градусів.

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За прогнозом синоптика, завтра, 9 липня, дощі набудуть локального характеру, а температура відчутно знизиться — до +9…+14 градусів тепла уночі та +18…+23 градусів тепла вдень.

Метеорологічна карта / Джерело: Facebook Віталій Постригань

За даними Українського гідрометцентру, 9 липня в Україні буде хмарно із проясненнями. Синоптики зазначають, що завтра над територією країни прохолодні вологі повітряні маси перебуватимуть в нестійкому стані, що зумовлюватиме й відповідну погоду.

«У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15-20 м/с та град», — повідомляють метеолороги.



Помірні дощі із грозами очікуються на Лівобережжі, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях пройдуть значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах випаде град та будуть шквали 15-20 м/с.

У цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

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Українців попереджають про грози та шквали / © Укргідрометцентр

Вітер буде переважно західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, на півдні та південному сході країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

Погода в Україні 9 липня / © Укргідрометцентр

Також варто нагадати, що у багатьох південних та деяких західних регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В кілької регіонах України 9 липня зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 9 липня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Ніч пройде без опадів, проте вдень ймовірні короткочасні дощі. Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю5-10 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 9 липня погоду визначатиме тил циклону з центром над країнами Балтії. Синоптики повідомляють, що упродовж дня буде хмарно із проясненнями. Вночі пройде невеликий, а вдень помірний дощ.

Вітер буде північно-західного характеру та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вдень подекуди ймовірні пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

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У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Погода в Одесі

В Одеській області та місті Одеса 9 липня буде хмарно з проясненнями. За даними метеорологів, вночі місцями пройдуть короткочасні дощі із грозами, подекуди із випаде град. Вдень істотних опадів не передбачається.

Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 9-14 м/с, вночі місцями під час грози буде шквал 15-17 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів вище нуля.

В Одесі стовпчики термометрів вночі показуватимуть від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +24…+26 градусів тепла.

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Температура морської води становитиме від +18 до +19 градусів тепла.

Погода в Харкові

Синоптики прогнозують Харківщині 9 липня хмарну погоду. Вночі у західній половині області пройдуть дощі, місцями значні, а у східній половині — без істотних опадів.

Водночас жителів та гостей регіону попереджають про небезпечні метеорологічні явища:

упродовж доби 9 липня у місті очікуються грози;

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по області грози, вдень місцями град та шквали до 15-20 м/с.

У зв’язку із небезпечними погодними умовами, на Харківщині оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови на Харківщині 9 липня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +18…+23° градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +16 до +18 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +23 градусів тепла.

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Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 9 липня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі, подекуди із грозами, вдень в окремих районах випаде град.

Вітер буде західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, вдень ймовірний шквал до 15-20 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +13 до +18 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У Дніпрі стовпчики термометрів показуватимуть:

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вночі від +16 до +18 градусів тепла;

вдень від +22 до +24 градусів тепла.

Раніше повідмлялося, що через надходження холодного фронту в горах Польщі різко знизиться температура, а на найвищих вершинах Татр можливі снігопади та штормовий вітер.

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