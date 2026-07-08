28-річна відома акторка заговорила про вагу після пологів та чесно розповіла про набрані кілограми

Клавдія Дрозд / © instagram.com/namedklavdiia

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Зірка серіалу «Реванш» Клавдія Дрозд розповіла, скільки кілограмів набрала під час вагітності та як швидко повертається у форму після пологів.

Нещодавно акторка вперше стала мамою. Після народження сина знаменитість почала відверто ділитися змінами у своєму житті. Зокрема, вона вирішила розповісти про вагу, яку набрала за дев’ять місяців очікування малюка. За словами Дрозд, цифра виявилася меншою, ніж могли припустити її прихильники. Ба більше, частина кілограмів уже залишилася в минулому. Про це артистка повідомила в Instagram.

«Перевірочка після дня Х. Набрала 12 кілограмів, з яких одразу чи ні, не знаю, але вже пішло вісім», — поділилася Клавдія.

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Клавдія Дрозд

Втім, зміни у вазі стали не єдиним відкриттям акторки після народження дитини. Вона також зізналася, що під час вагітності не мала багатьох неприємних симптомів, про які часто розповідають майбутні мами. Зірка не страждала від набряків чи печії та не змінювала свого раціону.

«За двох їла білок, а не вуглеводи. Харчові звички не змінилися. А глюкозотолерантний тест склала без драми. Не завжди все так страшно, як розповідають в інтернеті. Щоб не нервувати, робіть усе, що в зоні вашої відповідальності. І не налаштовуйтеся на гірше», — наголосила новоспечена мама.

Клавдія Дрозд з сином / © instagram.com/namedklavdiia

Нагадаємо, зовсім нещодавно Клавдія Дрозд вперше стала мамою та показала новонародженого малюка.

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