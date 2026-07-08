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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

Іраклі Макацарія вперше показав обличчя доньки і замилував сімейними фото

Шанувальники засипали сім’ю компліментами.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Іраклі Макацарія з дружиною та донькою

Іраклі Макацарія з дружиною та донькою / © instagram.com/lizachichuaa

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу «Холостяк» Іраклі Макацарія вперше показав обличчя старшої доньки Ніно та зворушив сімейними кадрами.

Зірка рідко ділиться подробицями особистого життя. Особливо обережно він ставиться до фото своїх дітей. Однак цього разу зробив виняток. У фотоблогу з’явилися нові родинні кадри, які одразу привернули увагу прихильників. На знімках Макацарія позує разом із дружиною Лізою Чічуа та їхньою донькою Ніно.

«Наша Ніно», — підписала світлини Ліза Чічуа, що в перекладі означає.

Іраклі Макацарія з дружиною та донькою / © instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та донькою / © instagram.com/lizachichuaa

Донька Іраклі Макацарія Ніно / © instagram.com/lizachichuaa

Донька Іраклі Макацарія Ніно / © instagram.com/lizachichuaa

Саме на цих фото подружжя вперше повністю показало обличчя старшої донечки. Маленька Ніно позувала на руках у батьків та усміхалася на камеру. Шанувальники одразу засипали сім’ю компліментами й зазначили, що дівчинка росте справжньою красунею.

Іраклі Макацарія з дружиною та донькою / © instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія з дружиною та донькою / © instagram.com/lizachichuaa

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа почали зустрічатися 2021 року. У липні 2022-го закохані відсвяткували весілля в Грузії. Подружжя виховує трьох дітей — сина Георгія, доньку Ніно та наймолодшу Кето, яка народилася на початку червня цього року.

Нагадаємо, нещодавно дружина Іраклі Макацарії розкрила подробиці третіх пологів і зворушила, як син зустрів молодшу сестру.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
299
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