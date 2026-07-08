ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Иракли Макацария впервые показал лицо дочери и восхитил поклонников семейными фото

Поклонники осыпали семью комплиментами.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Иракли Макацария с женой и дочерью

Иракли Макацария с женой и дочерью / © instagram.com/lizachichuaa

Грузинский бизнесмен и бывший участник шоу «Холостяк» Иракли Макацария впервые показал лицо своей старшей дочери Нино и растрогал зрителей семейными снимками.

Звезда редко делится подробностями личной жизни. Особенно осторожно он относится к фотографиям своих детей. Однако на этот раз он сделал исключение. В фотоблоге появились новые семейные снимки, которые сразу привлекли внимание поклонников. На снимках Макацария позирует вместе с женой Лизой Чичуа и их дочерью Нино.

«Наша Нино», — подписала фотографии Лиза Чичуа, что в переводе означает…

Иракли Макацария с женой и дочерью / © instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с женой и дочерью / © instagram.com/lizachichuaa

Дочь Иракли Макацария Нино / © instagram.com/lizachichuaa

Дочь Иракли Макацария Нино / © instagram.com/lizachichuaa

Именно на этих фото супруги впервые полностью показали лицо старшей дочери. Маленькая Нино позировала на руках у родителей и улыбалась в камеру. Поклонники сразу засыпали семью комплиментами и отметили, что девочка растёт настоящей красавицей.

Иракли Макацария с женой и дочерью / © instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария с женой и дочерью / © instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа начали встречаться в 2021 году. В июле 2022 года влюбленные отпраздновали свадьбу в Грузии. Супруги воспитывают троих детей — сына Георгия, дочь Нино и младшую дочь Кето, которая родилась в начале июня этого года.

Напомним, недавно супруга Иракли Макацарии рассказала подробности третьих родови тронула всех тем, как сын встретил младшую сестру.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie