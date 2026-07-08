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Иракли Макацария впервые показал лицо дочери и восхитил поклонников семейными фото
Поклонники осыпали семью комплиментами.
Грузинский бизнесмен и бывший участник шоу «Холостяк» Иракли Макацария впервые показал лицо своей старшей дочери Нино и растрогал зрителей семейными снимками.
Звезда редко делится подробностями личной жизни. Особенно осторожно он относится к фотографиям своих детей. Однако на этот раз он сделал исключение. В фотоблоге появились новые семейные снимки, которые сразу привлекли внимание поклонников. На снимках Макацария позирует вместе с женой Лизой Чичуа и их дочерью Нино.
«Наша Нино», — подписала фотографии Лиза Чичуа, что в переводе означает…
Именно на этих фото супруги впервые полностью показали лицо старшей дочери. Маленькая Нино позировала на руках у родителей и улыбалась в камеру. Поклонники сразу засыпали семью комплиментами и отметили, что девочка растёт настоящей красавицей.
Иракли Макацария и Лиза Чичуа начали встречаться в 2021 году. В июле 2022 года влюбленные отпраздновали свадьбу в Грузии. Супруги воспитывают троих детей — сына Георгия, дочь Нино и младшую дочь Кето, которая родилась в начале июня этого года.
Напомним, недавно супруга Иракли Макацарии рассказала подробности третьих родови тронула всех тем, как сын встретил младшую сестру.