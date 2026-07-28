Атака на Подмосковье.

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Утром 28 июля Москву и Подмосковье атаковали неизвестные беспилотники. Местные власти традиционно отчитываются о якобы успешной работе ПВО, но избежать попаданий и пожаров не удалось. В то же время, жители жалуются на дроны и взрывы, под которые они проснулись в это утро.

Что известно о утренней атаке на Московский регион, читайте в материале ТСН.ua.

Мэр российских столицы Сергей Собянин утром отчитался, что с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 БПЛА. По его словам, большинство якобы нейтрализовали «на дальних подступах», но 81 дрон «уничтожен на подлете в Москву».

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Ночью столичные аэропорты Внуково и Домодедово работали по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Из-за налета дронов жители Подольска Московской области сообщают о дыме над городом. Телеграмма-канал ASTRA пишет, что вспыхнул масштабный пожар — горит состав логистической компании 3PL (Third Party Logistics). Рядом расположен склад Wildberries, он «работает в штатном режиме», заявили в компании.

Заметим, что Third Party Logistics принимает товар, хранит его, комплектует заказ, упаковывает, маркирует и организует поставки на другие склады.

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Атака БпЛА на склады в Подмосковье

Атака на завод в Чехове

Телеграмм-канал Exilenova+ пишет, что после атаки дронов занялся один из местных заводов — «Гидростальконструкция» в подмосковном Чехове, расположенном в около 70 км от столицы.

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Заметим, что этот авод производит резервуары высокого давления, металлоконструкции для сложных инженерных сооружений и нестандартное оборудование. Такая продукция используется на объектах критической инфраструктуры, в энергетике и предприятиях тяжелого машиностроения России, в том числе выполняющих оборонные заказы.

Дроны атаковали завод «Гидростальконструкция» в подмосковном Чехове

Дроны атаковали завод «Гидростальконструкция» в подмосковном Чехове

Дата публикации 07:47, 28.07.26 Количество просмотров 28 Москву и Подмосковье атаковали беспилотники

Напомним, этой ночью Москва оказалась под атакой дронов. В регионе были введены ограничения на работу аэропортов. Власти заявили о якобы уничтожении беспилотников, следовавших в столицу РФ.

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