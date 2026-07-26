После удара по НПЗ: в Тюмени образовались длинные очереди на АЗС (видео)

АЗС / © Associated Press

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В российской Тюмени после удара по нефтеперерабатывающему заводу снова возникли очереди на автозаправочных станциях. Водители массово приезжают за горючим, пытаясь первыми добраться до колонок.

Об этом пишут росСМИ.

В соцсетях распространяются кадры, на которых видно значительное скопление автомобилей возле АЗС. Местные жители сообщают, что ажиотаж вокруг горючего не утихает после атаки на НПЗ.

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Очевидно, что топливный кризис в регионе обостряется. И наши бойцы обещают, что дальше больше.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций ВСУ вторично поразили Тюменский нефтеперерабатывающий завод в России. По данным военных, украинские дроны преодолели более 2000 километров, несмотря на антидроновую защиту, после чего на территории предприятия вспыхнул пожар. Операцию провели подразделения Deep Strike ССО во взаимодействии с российским повстанческим движением «Черная Искра»

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