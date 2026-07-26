Работали вместе, не зная правды: коллеги случайно узнали, что они родные брат и сестра — фото

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Дэйв Грин и Андреа Урмстон из Великобритании познакомились на работе и быстро стали близкими друзьями. Однако только через два года случайный разговор изменил их жизнь навсегда: они выяснили, что на самом деле родные брат и сестра, которых разлучило усыновление еще в детстве.

Об этом пишет BBC.

В 2005 году Дэйв Грин работал руководителем автовокзала в аэропорту Манчестера. Там он познакомился с Андреа Урмстон, которая занималась обслуживанием торговых автоматов.

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Коллеги быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями. В течение двух лет они каждый день общались, работали вместе и даже не подозревали, что их связывают не только дружеские отношения.

Все изменилось в 2007 году во время обычной беседы об усыновлении.

60-летний Дэйв рассказал коллеге, что его усыновили младенцам. В ответ 53-летняя Андреа призналась, что знает о брате, которого ее мама много лет назад была вынуждена отдать на усыновление.

После этого они решили проверить все известные факты.

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Вскоре выяснилось, что Дэйв родился под именем Стюарт Праудлав – именно Праудлав был девичьей фамилией матери Андреа.

Тогда женщина поняла, что все детали удивительным образом совпадают.

«Я вроде бы замерла и минуту не могла произнести ни слова», — рассказала Андреа. «Это не очень распространенная фамилия, поэтому это должен быть именно он. Кроме членов семьи, я нигде больше не слышала этой фамилии».

Чтобы убедиться окончательно, Андреа позвонила своей матери Сьюзан, которая родила Дэйва в 15-летнем возрасте. Она попросила назвать дату рождения мальчика, которого много лет назад отдали на усыновление.

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Женщина ответила: 24 марта в 1966 году. Это была та самая дата рождения, что и у Дэйва.

После этого Андреа сказала брату: «Это ты должен быть».

Дэйв Грин и Андреа Урмстон / © BBC

Вскоре Дэйв впервые встретился со своей биологической матерью. По словам Андреа, это был момент, о котором женщина мечтала много лет.

Это был сюрреалистический момент, было много слез, а потом мы все просто обнялись. Я не могла поверить, что мне удалось собрать вместе моего брата и маму», – вспомнила она.

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Несмотря на то, что брат и сестра прожили большую часть жизни отдельно, после воссоединения они начали замечать между собой немало удивительных сходств.

Оказалось, что оба одинаково любят чай, а их любимым блюдом есть бутерброды с томатным соусом.

Сам Дэйв также признался, что многие годы, работая водителем автобуса, регулярно проезжал мимо дома своей биологической матери, даже не догадываясь об этом.

«Такие встречи не случаются, это не то, что происходит в повседневной жизни, но наша жизнь уже не повседневна», — сказал он. «Я всегда считал, что важно не то, что у тебя есть в жизни, а то, кто есть в твоей жизни. В тот день кто-то или что-то дал мне зеленый свет, и все уже никогда не будет так, как прежде; все не было таким уже 20 лет и никогда больше не будет, потому что в моей жизни есть та единственная вещь, которая делает ее особенной».

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После неожиданного воссоединения брат и сестра решили больше не терять времени и впоследствии переехали жить вместе в графство Стаффордшир.

Напомним, мужчина помог туристу сделать фото и нашел давно утраченного родственника.

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