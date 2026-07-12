ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Удар по Сызранскому НПЗ в России: стало известно, кто это сделал (видео)

Масштаб повреждений и окончательные результаты поражения уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Силы обороны уничтожают НПЗ РФ

Силы обороны уничтожают НПЗ РФ / © Associated Press

В Самарской области России дронами был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от украинской границы до цели составляет более 800 км.

Эту информацию подтвердили в Генштабе.

«В ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады „Птицы Мадяра“ во взаимодействии с ГУР МОУ и ГНСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. На территории предприятия возник масштабный пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в российском городе Сызрань (Самарская область) раздался ряд взрывов из-за атаки дронов.

Сызранский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» и ключевое предприятие южного Поволжья. Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти, что равняется примерно 3% от общего объема нефтепереработки в России. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie