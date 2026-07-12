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Удар по Сызранскому НПЗ в России: стало известно, кто это сделал (видео)
Масштаб повреждений и окончательные результаты поражения уточняются.
В Самарской области России дронами был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод. Расстояние от украинской границы до цели составляет более 800 км.
Эту информацию подтвердили в Генштабе.
«В ночь на 12 июля операторы 1-го отдельного центра и 414-й бригады „Птицы Мадяра“ во взаимодействии с ГУР МОУ и ГНСУ поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. На территории предприятия возник масштабный пожар. Подробная информация о последствиях поражения уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в российском городе Сызрань (Самарская область) раздался ряд взрывов из-за атаки дронов.
Сызранский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» и ключевое предприятие южного Поволжья. Его годовая мощность составляет около 8,5 млн тонн нефти, что равняется примерно 3% от общего объема нефтепереработки в России. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум.