Над Москвой поднялся дым: возле большого НПЗ вспыхнул пожар (фото, видео)

Пожар в НПЗ "Капотня" в Москве

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В России вспыхнули пожары вблизи двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий — Московского НПЗ в Капотне и Нижнекамского НПЗ в Татарстане.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

В России горят Московский и Нижнекамский НПЗ: что известно

По предварительной информации, первый костер зафиксирован в Москве. Очевидцы заметили сильное задымление и огонь недалеко от нефтеперерабатывающего завода «Капотня». Практически одновременно с этим появились сообщения об аналогичном пожаре в районе Нижнекамского НПЗ, расположенном в Республике Татарстан.

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«Предварительно что-то горит в районе НПЗ „Капотня“ в Москве. Детали уточняются. Также фиксируем пожар в районе Нижнекамского НПЗ», — отметили в Exilenova+.

Пожар в НПЗ «Капотня» в Москве

Пока детали событий, масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших уточняются. Оба объекта являются стратегическими предприятиями русского топливно-энергетического комплекса.

Пожар в НПЗ «Капотня» в Москве

Пожар в районе Нижнекамского НПЗ в России

Пожежа у НПЗ «Капотня» в Москві

Украина атакует НПЗ России — последние новости

Напомним, ночью в пятницу, 10 июля, Москву атаковали беспилотники. Власти столицы отчитывались о якобы работе сил ПВО.

Кроме того, в Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Утром местные власти объявили экавуацию.

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Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что Силы специальных операций нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен на расстоянии почти 2500 км от границы с Украиной.

Также мы писали, что удар украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске стал переломным моментом в кампании дальнобойных атак по РФ. Эта атака может стать последней каплей для диктатора Владимира Путина.

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