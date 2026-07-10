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Над Москвой поднялся дым: возле большого НПЗ вспыхнул пожар (фото, видео)
В России зафиксировали пожары в районах двух крупных нефтеперерабатывающих заводов.
В России вспыхнули пожары вблизи двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий — Московского НПЗ в Капотне и Нижнекамского НПЗ в Татарстане.
Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.
В России горят Московский и Нижнекамский НПЗ: что известно
По предварительной информации, первый костер зафиксирован в Москве. Очевидцы заметили сильное задымление и огонь недалеко от нефтеперерабатывающего завода «Капотня». Практически одновременно с этим появились сообщения об аналогичном пожаре в районе Нижнекамского НПЗ, расположенном в Республике Татарстан.
«Предварительно что-то горит в районе НПЗ „Капотня“ в Москве. Детали уточняются. Также фиксируем пожар в районе Нижнекамского НПЗ», — отметили в Exilenova+.
Пока детали событий, масштабы разрушений и информация о возможных пострадавших уточняются. Оба объекта являются стратегическими предприятиями русского топливно-энергетического комплекса.
Украина атакует НПЗ России — последние новости
Напомним, ночью в пятницу, 10 июля, Москву атаковали беспилотники. Власти столицы отчитывались о якобы работе сил ПВО.
Кроме того, в Таганроге всю ночь продолжалась атака беспилотников. Утром местные власти объявили экавуацию.
Ранее мы писали, что в Генштабе ВСУ заявили, что Силы специальных операций нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу, который расположен на расстоянии почти 2500 км от границы с Украиной.
Также мы писали, что удар украинских беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России в Омске стал переломным моментом в кампании дальнобойных атак по РФ. Эта атака может стать последней каплей для диктатора Владимира Путина.