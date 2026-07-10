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Ильский НПЗ в Краснодарском крае оказался под атакой: местные сообщают о взрывах
В ночь на 10 июля в поселке Ильский Краснодарского края РФ раздались взрывы. По сообщениям местных жителей, под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.
По данным местных Telegram-каналов и очевидцев, в районе Ильского НПЗ была слышна серия взрывов. В Сети также появились видео, на которых, как утверждается, видны последствия атаки вблизи предприятия.
Официального подтверждения информации о поражении нефтеперерабатывающего завода пока нет. Российские власти и руководство предприятия на момент публикации не комментировали сообщение об атаке.
Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края и уже неоднократно стал целью атак беспилотников во время полномасштабной войны.
Напомним, по информации Financial Times, в результате украинских атак временно выведено из эксплуатации от 20% до 40% российских мощностей по переработке нефти.