ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
74
Время на прочтение
1 мин

Ильский НПЗ в Краснодарском крае оказался под атакой: местные сообщают о взрывах

В ночь на 10 июля в поселке Ильский Краснодарского края РФ раздались взрывы. По сообщениям местных жителей, под атакой оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Ильский НПЗ

Ильский НПЗ / © из соцсетей

По данным местных Telegram-каналов и очевидцев, в районе Ильского НПЗ была слышна серия взрывов. В Сети также появились видео, на которых, как утверждается, видны последствия атаки вблизи предприятия.

Официального подтверждения информации о поражении нефтеперерабатывающего завода пока нет. Российские власти и руководство предприятия на момент публикации не комментировали сообщение об атаке.

Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Краснодарского края и уже неоднократно стал целью атак беспилотников во время полномасштабной войны.

Напомним, по информации Financial Times, в результате украинских атак временно выведено из эксплуатации от 20% до 40% российских мощностей по переработке нефти.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
74
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie