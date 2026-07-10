На ряд городов Украины надвигается опасность: синоптики забили тревогу и предупредили, где следует быть осторожными

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В пятницу, 10 июля, украинцам следует подготовиться к облачной и дождливой погоде с грозами и значительным понижением температуры в большинстве областей.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 10 июля по всей стране установится дождливая погода, поэтому зонтики понадобятся жителям всех без исключения регионов. Периодически будут проходить летние ливни с грозами, а местами возможны и сильные осадки.

Дневная температура воздуха останется относительно прохладной: в большинстве областей термометры покажут от +19 до +23 градусов. Теплее всего будет на востоке, где ожидается +25…+28 градусов, а вот на западе страны будет прохладнее всего — всего +17…+22 градуса.

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Однако не стоит грустить из-за прохлады, ведь синоптик обещает возвращение настоящего летнего тепла уже со следующей недели.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду с дождями и грозами 10 июля.

В то же время синоптики предупреждают, что ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму пройдут сильные дожди с грозами. Днём в восточных областях также ожидаются грозовые ливни, а в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим в указанных регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях Украины 10 июля / © Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит от +9 до +14 градусов тепла, на остальной территории ожидается от +13 до +18 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +19 до +25 градусов тепла, на юге, юго-востоке страны ожидается до +23…+28 градусов тепла, в западных областях температура воздуха составит от +15 до +20 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 10 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 10 июля.

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