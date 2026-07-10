На низку міст України суне небезпека: синоптики забили тривогу і попередили, де слід берегтись

Фото ілюстративне / © ТСН

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У п’ятницю, 10 липня, українцям варто підготуватися до хмарної та дощової погоди з грозами й суттєвим зниженням температури в більшості областей.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 10 липня по всій країні встановиться дощова погода, тож парасольки знадобляться жителям усіх без винятку регіонів. Періодично проходитимуть літні зливи з грозами, а подекуди можливі й сильні опади.

Денна температура повітря залишатиметься відносно прохолодною: у більшості областей термометри покажуть від +19 до +23 градусів. Найтепліше буде на сході, де очікується +25…+28 градусів, а от на заході країни буде найсвіжіше — усього +17…+22 градуси.

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Проте сумувати через прохолоду не варто, адже синоптикиня обіцяє повернення справжнього літнього тепла вже з наступного тижня.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду з дощами та грозами 10 липня.

Водночас синоптики попереджають, що вночі у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі із грозами. Вдень у східних областях також у очікуються грозові зливи, а в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У зв’язку з цим, в даних регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про негоду у кількох областях України 10 липня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій, Черкаській областях становитиме від +9 до +14 градусів тепла, на решті території очікується від +13 до +18 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +19 до +25 градусів тепла, на півдні, південному сході країни очікується до +23…+28 градусів тепла, у західних областях температура повітря становитиме від +15 до +20 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 10 липня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 10 липня.

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