Як приготувати десерт з кабачків / © unsplash.com

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Кабачки давно перестали бути лише інгредієнтом для рагу, запіканок чи оладок. У розпал сезону вони чудово підходять і для домашньої випічки та легких десертів. Завдяки нейтральному смаку овоч додає стравам соковитості, робить тісто ніжнішим і дозволяє зменшити кількість жиру без втрати текстури.

Рецепти десертів з кабачків, які вийдуть у кожного — зібрали у матеріалі ТСН.ua.

Шоколадний кекс із кабачком

На перший погляд важко повірити, що у шоколадному кексі може бути кабачок. Проте саме він відповідає за неймовірну м’якість випічки, а його смак зовсім не відчувається.

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Інгредієнти:

300 г молодого кабачка;

200 г борошна;

40 г какао-порошку;

150 г цукру;

2 яйця;

80 мл рослинної олії;

1 ч. л. розпушувача;

дрібка солі;

80 г чорного шоколаду (за бажанням).

Як приготувати

Кабачок натріть на дрібній тертці та злегка відіжміть зайву рідину. Яйця збийте із цукром до легкої піни, влийте олію та перемішайте. Окремо з’єднайте борошно, какао, сіль і розпушувач. Додайте суху суміш до рідких інгредієнтів, після чого введіть кабачок і шматочки шоколаду.

Перекладіть тісто у форму та випікайте приблизно 45–50 хвилин при 180 градусах. Перед подачею дайте кексу повністю охолонути.

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Ніжний пиріг із кабачків та яблук

Поєднання яблук із кабачками створює легкий фруктово-овочевий десерт, який чудово смакує як теплим, так і холодним.

Інгредієнти:

250 г кабачка;

2 середні яблука;

220 г борошна;

120 г цукру;

2 яйця;

70 мл соняшникової олії;

1 ч. л. кориці;

1 ч. л. розпушувача;

цукрова пудра для подачі.

Спосіб приготування

Кабачок натріть на великій тертці та відіжміть сік. Яблука очистьте і наріжте невеликими кубиками. Яйця збийте з цукром, додайте олію, після чого поступово всипте борошно, корицю та розпушувач. Наприкінці додайте кабачок і яблука.

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Викладіть масу у форму та випікайте близько 40 хвилин при температурі 180 градусів. Після охолодження присипте пиріг цукровою пудрою.

Кабачкові брауні

Цей десерт сподобається шанувальникам насиченого шоколадного смаку. Кабачок робить брауні вологими всередині, тому вони довше залишаються свіжими.

Інгредієнти:

250 г кабачка;

180 г чорного шоколаду;

120 г вершкового масла;

2 яйця;

130 г цукру;

120 г борошна;

30 г какао;

дрібка солі;

жменя горіхів за бажанням.

Покрокове приготування

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Розтопіть шоколад разом із вершковим маслом. Яйця збийте із цукром, після чого змішайте з шоколадною масою. Додайте просіяне борошно, какао та сіль. Наприкінці введіть натертий і злегка відтиснутий кабачок, а також подрібнені горіхи.

Випікайте десерт у квадратній формі приблизно 30–35 хвилин при 180 градусах. Усередині брауні повинні залишатися трохи вологими.

Чому варто додавати кабачки до десертів

Молоді кабачки містять багато вологи, тому випічка виходить м’якою без великої кількості масла чи сметани. Крім того, овоч має нейтральний смак, який легко поєднується із шоколадом, яблуками, корицею, ваніллю, цитрусовими та горіхами.

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