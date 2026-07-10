Три знаки зодіаку, яким сьогодні не тільки можна, а й потрібно вирушати в подорожі

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Але ще більше й краще — можна сказати, ідеально — цей час підходить для відпочинку, пов’язаного з поїздками як на вихідні, так і на довший термін.

Сьогодні, 10 липня, відпочивати слід представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них варто поєднати заслужений відпочинок із захопливою подорожжю.

Рак

Раків, які як найбільші домосиди зодіакального кола рідко й неохоче залишають рідні стіни, — важко змусити вирушити в подорож. Але сьогодні їм потрібно перебороти себе і купити квиток на поїзд, який відвезе їх до теплого моря, — щоб підсилити й зміцнити ослаблений імунітет.

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Терези

Терези люблять подорожі, але лише за умови, що вони обіцяють їм незабутні враження, тому їм найкраще їхати до тих країн, де ці враження будуть їм забезпечені. Головне — звернути увагу не на магазини, а на музеї, про відвідування яких представники цього знака раніше й не мріяли.

Козоріг

Козороги не вміють відпочивати в прямому сенсі цього слова — вони завжди прагнуть поєднати приємне з корисним: перебування в курортному місці з можливістю хоч трохи, але попрацювати на користь своєї кар’єри та фінансового рахунку в банку — у цей час їм вдасться успішно це зробити.

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