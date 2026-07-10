Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто займатися бізнесом

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Хтось легко орієнтується у всіх процесах, пов’язаних із веденням бізнесу, заробляючи дедалі більше, а хтось — досить швидко зазнає невдачі й розчаровується в ньому.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто займатися бізнесом.

Овен

Овни рідко стають успішними бізнесменами, оскільки для цієї справи їм бракує витримки. Зіткнувшись із необхідністю розв’язати завдання, що вимагає роздумів, вони воліють діяти, а в такому разі серйозні помилки — і провали — неминучі.

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Водолій

Водолії — генератори геніальних ідей: вони сповнені креативних задумів, але, коли справа доходить до їх втілення в життя, можуть одразу втратити до них інтерес. Усе, що стосується складання планів і кошторисів, викликає у представників цього знака нудьгу, тож бізнесмени з них виходять рідко.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на свою активну та діяльну натуру, надто наївні й довірливі, вірять усім на слово, тому їх дуже легко не тільки ввести в оману, а й просто обдурити. З такими рисами характеру складно побудувати успішний бізнес, тому представники цього знака обирають інший вид діяльності.

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