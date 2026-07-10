На дні найглибшого провалля світу росте "загублений" ліс: що там виявили вчені

"Загублений ліс" на дні найглибшого провалля світу / © NDTV TRAVEL

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На південному заході Китаю, в муніципалітеті Чунцін, розташоване Сяочжай Тянькен — найглибше відоме карстове провалля у світі. На його дні утворився справжній «загублений» ліс із власним прохолодним і вологим мікрокліматом.

Про це пише Indian Defence Review.

Максимальна глибина провалля сягає 662 метрів, його довжина становить 626 метрів, а ширина — близько 537 метрів. Воно має дворівневу структуру: верхня частина нагадує величезну овальну чашу, яка переходить у глибшу вертикальну порожнину.

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Місцеві жителі знали про Сяочжай Тянькен упродовж століть, однак детально дослідити та нанести підземну систему на карту геологам вдалося лише у 1990-х роках.

У проваллі ростуть понад 1200 видів рослин

Через стрімкі стіни, обмежену кількість сонячного світла, стабільну температуру та високу вологість на дні сформувалася відокремлена субтропічна екосистема.

Дослідники зафіксували там понад 1200 видів рослин, зокрема гінкго, папороті та мохи. У районі провалля також помічали рідкісного димчастого леопарда.

Науковці встановили, що рослини у таких карстових западинах відрізняються від тих, що ростуть на поверхні. Їхнє листя містить менше вуглецю, проте більше азоту, фосфору та інших поживних елементів. Це допомагає рослинам швидше розвиватися за умов нестачі світла.

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Карстові провалля утворюються внаслідок поступового розчинення вапнякових порід водою та обвалення склепінь підземних печер. Під Сяочжай Тянькен також проходить потужна підземна річка, яка протягом тисячоліть формувала систему порожнин.

Фахівці попереджають, що розвиток туризму може становити загрозу для вразливих екосистем. Подібні китайські «небесні провалля» слугують природними прихистками для рідкісних, ендемічних і навіть ще не описаних наукою видів.

Нагадаємо, що раніше в Єрусалимі величезне провалля за лічені секунди поглинуло декілька авто

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