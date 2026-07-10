Що буде з підтримкою України після відставки Стармера: ймовірний наступник розповів, що зміниться

Енді Бернем / © Getty Images

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Британський політик Енді Бернем, якого називають одним із головних претендентів на посаду прем’єр-міністра Великої Британії, заявив, що Лондон не відмовиться від підтримки України у разі зміни уряду.

Про це повідомляє OBOZ.ua з посиланням на The Times.

Бернем назвав допомогу Україні одним із ключових напрямів зовнішньої політики, яких він планує дотримуватися, якщо очолить британський уряд.

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“Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні”, — заявив він.

Серед інших пріоритетів політик назвав посилення національної безпеки, зміцнення чинних союзів і поглиблення співпраці з європейськими партнерами.

Бернем також планує продовжити курс уряду Кіра Стармера на збільшення оборонних витрат, посилення ролі Великої Британії в НАТО та активнішу взаємодію з європейськими союзниками.

За його словами, міжнародна ситуація стає дедалі небезпечнішою. Серед головних загроз він назвав посилення російської агресії, конфлікти на Близькому Сході, а також кліматичну й енергетичну нестабільність.

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Водночас найважливішим партнером Великої Британії у сфері оборони та безпеки, за словами Бернема, залишатимуться Сполучені Штати.

Політик також відзначив роль уряду Стармера у створенні та співголовуванні в “коаліції рішучих”, яка координує міжнародну підтримку України.

Бернем наголосив, що й раніше допомагав Україні. Очолюючи Великий Манчестер, він сприяв наданню підтримки Києву та Львову.

Окремо Велика Британія працює над прискореним впровадженням безпілотних систем та автономної зброї. Ці заходи є частиною Плану інвестицій в оборону, який передбачає виділення 5 млрд фунтів стерлінгів на роботизацію армії з урахуванням досвіду Сил оборони України.

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Кір Стармер йде з посади: що відомо

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня оголосив, що піде у відставку з посади лідера Лейбористської партії.

За його словами, за два роки роботи уряду вдалося відновити довіру до економічного та оборонного секторів. Водночас Стармер визнав позицію однопартійців, які сумнівалися, чи має він залишатися кандидатом на наступні загальні вибори.

На тлі майбутньої зміни керівництва у Британії Енді Бернема називають одним із головних претендентів на посаду прем’єр-міністра.

Сам Стармер, за даними британських медіа, може продовжити політичну кар’єру на міжнародному рівні. Зокрема, він нібито розглядає можливість очолити НАТО після того, як посада генерального секретаря Альянсу стане вакантною 2028 року.

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Прихильники Стармера наголошують на його авторитеті серед європейських лідерів і близьких відносинах із президентом України Володимиром Зеленським. Це може мати значення з огляду на роль НАТО у підтримці України та стримуванні Росії.

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