США зробили жорстку заяву щодо Росії: до чого закликали Кремль

США / © Associated Press

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США закликали Росію зупинити бойові дії та піти на дипломатичне врегулювання конфлікту, оскільки час грає проти агресора.

Про це під час виступу в ООН заявив заступник постійного представника США при Організації Ден Негря.

За даними американської сторони, лише під час російських атак на Київ у період від 2 до 6 липня загинуло щонайменше 50 мирних жителів, ще велика кількість людей дістала поранення.

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Ден Негря наголосив, що основний тягар цієї війни продовжують нести цивільні українці, а Росія щомісяця зазнає колосальних втрат на фронті.

«США підтримують українців, які продовжують витримувати атаки, що руйнують їхні домівки, інфраструктуру та культурну спадщину. Доказів для закінчення війни достатньо. РФ продовжує втрачати майже 40 тисяч осіб щомісяця. Президент Трамп чітко заявив, що Росія повинна укласти угоду, припинити вбивства та закінчити війну», — зазначив він.

Дипломат також додав, що США залишаються непохитними у прагненні якнайшвидше досягти припинення вогню і знайти дипломатичний шлях для завершення війни між Росією та Україною.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що його адміністрація здатна досягати домовленостей навіть у найскладніших міжнародних конфліктах.

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Також він заявив, що США вже здійснюють тиск на Російську Федерацію через війну в Україні, а американський лідер планує провести розмову з главою Кремля.

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