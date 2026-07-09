Атака на Омский НПЗ за 2,5 тыс. км: в России заговорили об «следе» Казахстана— Астана ответила

Флаг Казахстана. / © Associated Press

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В Казахстане отреагировали на заявления некоторых российских экспертов, что беспилотники, 6 июля атаковавшие Омский нефтеперерабатывающий завод в 2,5 тыс. км от границы, якобы могли быть запущены с территории страны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, сообщает Tengrinews.

Астана опровергла такие предположения, потому что они не соответствуют действительности, а также не подтверждены никакими фактами. Утверждение же считают безосновательными инсинуациями, «искажающими традиционно дружеские казахстанско-российские отношения».

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В ведомстве подчеркивают, что Казахстан последовательно проводит «миролюбивую, сбалансированную и ответственную внешнюю политику, основанную на принципах добрососедства, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств».

«Республика Казахстан исходит из того, что ее территория, воздушное пространство и инфраструктура не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других государств», — заявили в казахском МИД.

Атака на НПЗ в Омске

Украинские беспилотники 6 июля нанесли удар по крупнейшему в России НПЗ, расположенному в глубине Сибири — в Омске. Атака сейчас самая глубокая за все время — превысила расстояние 2500 км. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это важным успехом, потому что теперь Сибирь также в пределах досягаемости украинских высокоточных ударов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на завод. В то же время в росСМИ начали появляться публикации, что якобы дроны могли запустить не из Украины, а из Казахстана — из-за близости к границе.

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В результате попаданий на территории завода, мощность переработки которого более 21 млн тонн нефти в год, вспыхнул сильный пожар. На фоне масштабных разрушений Кремль усиливает цензуру и требует от государственных СМИ умалчивать о последствиях украинских ударов.

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