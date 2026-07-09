Что можно съесть в Непале за 29 гривен: украинка показала бюджетный завтрак

Дешевый завтрак в Непале / © unsplash.com

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Украинцы, которые имеют возможность путешествовать во время войны, охотно делятся своими интересными открытиями за границей в социальных сетях. Так, путешественница Александра показала, что увидела в Непале и как там можно позавтракать за 29 гривен.

Об этом девушка рассказала в своем TikTok.

Что можно съесть в Непале за 29 гривен: обзор от блогера

Украинская путешественница Александра поделилась опытом бюджетного завтрака в самом центре столицы Непала. Девушка показала улицы и городскую жизнь Катманду.

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«Я в Непале, в руках у меня 100 рупий, что по сегодняшнему курсу означает 29 грн. И посмотрим вместе, что за эти деньги мы сможем съесть на завтрак», — говорит девушка.

На завтрак девушка отправилась с купюрой в 100 непальских рупий — это около 29 гривен. Путешественница заметила: многим зрителям может показаться, что она снимает заброшенную окраину, однако именно так выглядит центральная часть столицы.

«Критерий выбора места у меня не меняется. Внутри сидело очень много местных. По крайней мере, в прошлый раз их было много».

Само заведение для завтрака произвело на туристку неоднозначное впечатление. Из-за старого ремонта, ободранных стен и максимально простого интерьера девушка сравнила его со столовой в тюрьме и призналась, что сначала ей было даже немного страшно заказывать еду.

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За 100 рупий Александра выбрала традиционное непальское блюдо — момо. Это местный аналог вареников или пельменей, к которому бесплатно добавляют два вида соуса: ореховый и острый.

В заведении предлагают только три варианта начинки по выбору: курятину, мясо быка или вегетарианский микс. Порция состоит из 10 больших штук, что, по оценке девушки, довольно сытный и достойный вариант за эти деньги.

Также блогер обратила внимание на несколько интересных деталей. В частности, купюра в 100 непальских рупий отличается эстетическим дизайном — на ней изображены индийский носорог и вид на Эверест.

А еще она рассказала, что на выходе из заведения посетители могут бесплатно взять сушеную местную траву, которую в Непале традиционно используют для освежения дыхания.

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Цены на продукты в Германии и Украине: сравнение

Напомним, блогер решил проверить разницу в ценах на продукты, сделав одинаковые закупки в супермаркетах Украины и Германии. В первом сравнении украинская корзина оказалась дороже — 6266 грн против 5458 грн из-за существенно более высокой стоимости рыбы, молочных продуктов и некоторых овощей.

В частности, лосось, сыр и масло в Украине стоили почти вдвое больше. Однако при скорректированном граммаже украинский чек оказался дешевле на 426 грн благодаря более доступным ценам на мясо, картофель, сахар, яблоки и хлеб. В целом блогер подытожил, что базовый уровень цен в обеих странах примерно одинаков.

Главное отличие состоит в покупательной способности населения. При средней зарплате в Украине около 24 тысяч гривен и в Германии — 134 тысячи гривен, одна закупка продуктов поглощает около 14% месячного дохода украинца против всего 3% у немца. В итоге каждый поход в супермаркет по отношению к уровню доходов обходится украинцу в среднем в пять раз дороже.

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