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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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290
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Россияне непрерывно атакуют областной центр Украины: постоянные обстрелы и "охота" на маршрутки

Оккупанты постоянно обстреливают Херсон и область. Только за последние сутки россияне убили двоих человек.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
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Маршрутка, на которую в Херсоне напали россияне

Маршрутка, на которую в Херсоне напали россияне / © ТСН

Россияне массированно атакуют Херсон. Утром 9 июля оккупанты убили двоих человек, есть много раненых.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько в комментарии ТСН рассказал, что в их регионе постоянно громко.

«За последние сутки в результате российских атак погибли два человека, еще 15 пострадали», — сообщил он.

Кроме того, оккупанты усилили атаки на общественный транспорт. Глава Херсонской ГВА отметил, что оккупанты целенаправленно охотятся на маршрутки с пассажирами. Из-за этого в городе временно ограничено движение по некоторым маршрутам. Водители также ездят с РЭБами, в городе установлены сетки для защиты от БпЛА.

«Мы работаем над установкой противоосколочных укрытий. А именно в тех районах, где ухудшилась ситуация с безопасностью», — сказал Ярослав Шанько.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Толпа набросилась на ТЦК во Львове! Херсон под постоянными атаками! | ТСН ДЕНЬ, 9 июля

Напомним, глава Херсонской областной государственной администрации заявил, что в Херсонской области РФ испытывает новейшие дроны, которых нет даже на Донбассе.

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Дата публикации
Количество просмотров
290
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