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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
457
Время на прочтение
1 мин

Адская атака России на Киев и пожар в московском храме Василия Блаженного: главные новости ночи 1 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь с 1 августа 2026 года:

  • Атака РФ на Киев: что известно о погибших, пострадавших и разрушении по состоянию на этот час (фото) Читать далее –>

  • Атака на Киевщину: в Бучанском районе пострадали два человека Читать далее –>

  • В Киеве стремительно растет количество погибших: тела лежат прямо на улице Читать далее –>

  • В Киевской области после российской атаки вспыхнули пожары: горят склады и жилая застройка Читать далее –>

  • Выбирают нового "Папу"? В Москве задымление в храме Василия Блаженного (видео) Читать далее –>

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Дата публикации
Количество просмотров
457
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