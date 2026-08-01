Київ пережив атаку / © Associated Press

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У ніч проти п’ятниці, 1 серпня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами. На вулиці Здолбунівській, яка постраждала від нічного ворожого удару, виявили семеро загиблих.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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За даними ДСНС, тут виявили 7 загиблих, які потрапили під повторний російський удар, коли вийшли подивитися на наслідки та ситуацію загалом.

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Удар по Києву 1 серпня — що відомо

У ніч проти 1 серпня росіяни завдали масованого комбінованого удару по столиці, застосувавши балістичні ракети.

Як повідомили у поліції, унаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, нежитлові споруди, школу, супермаркети, автомийку та автомобілі. Станом на 07:00 відомо про дев’ятьох загиблих, серед яких — поліцейський, який перебував на службі.

Як повідомляли рятувальники, у Солом’янському районі загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, серед них — двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння п’ятиповерхового житлового будинку, за іншою — зайнялися автомобілі на парковці. Трьох людей госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 мешканців із верхніх поверхів будинку та ліквідували пожежу.

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