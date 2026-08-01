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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на суботу, 1 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня — п’ятниці, 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют на суботу, 1 серпня. / © Reuters

Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 1 серпня. Перед вихідними долар втратив аж 18 коп. Євро злетів на 13 коп. Злотий зменшився на 5 коп.

Про повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,69 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,27 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,89 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 3 серпня. Після вихідних долар втратить 6 копійок.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
81
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