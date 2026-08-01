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Курс валют на субботу, 1 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 31 июля.
Нацбанк установил официальный курс валют в субботу, 1 августа. Перед выходными доллар потерял 18 коп. Евро взлетел на 13 коп. Злотый снизился на 5 коп.
Об сообщили на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США — 44,69 грн
Курс евро
1 евро — 51,27 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 11,89 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 3 августа. После выходных доллар потеряет 6 копеек.
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