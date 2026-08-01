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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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839
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на субботу, 1 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 31 июля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курсы валют.

Курс валют на субботу, 1 августа. / © Reuters

Нацбанк установил официальный курс валют в субботу, 1 августа. Перед выходными доллар потерял 18 коп. Евро взлетел на 13 коп. Злотый снизился на 5 коп.

Об сообщили на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,69 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,27 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,89 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 3 августа. После выходных доллар потеряет 6 копеек.

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Дата публикации
Количество просмотров
839
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