Мати прикрила 3-річного сина під час атаки FPV-дронів: росіяни вдарили по людях в одному із міст України

Анастасія / © ТСН

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У Дніпрі медики цілодобово рятують жінку та її маленьку дитину з Марганця. Їх із важкими уламковими пораненнями відразу доправили до операційних. Наразі життя матері та хлопчика вже поза загрозою.

Однак тепер лікарі борються за те, щоб урятувати понівечену ногу Анастасії, яка сама виховує двох синів.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

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Росіяни атакували матір з дитиною

Вона ще важко дихає у реанімаційній палаті, та абсолютно всі її думки — лише про найменшого сина, трирічного Марка. Його поранені ніжки вже успішно прооперували дитячі хірурги.

Коли Анастасія разом із мамою та найменшим синочком поверталися додому з прогулянки у Марганці, окупанти почали жорстоко бити по цивільних людях FPV-дронами.

Анастасія, поранена мати: «Почули: дрон летить. І заховалися під крамницею. Дрон влучив у сусідній магазин...».

Під час цієї підступної атаки Анастасія намагалася всім тілом накрити дитину, згадує жінка. Вона з останніх сил трималася, аби не знепритомніти та підтримувати зляканого сина.

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Анастасія, поранена мати: «Він дуже злякався. Лежав поруч зі мною. Потім усю дорогу сюди: "Мамо, мамо, мамо...". Увесь час повторював і міцно тримав за руку. Він і так боїться цих постійних обстрілів, плаче. Коли лунають вибухи, надягає зимову шапку, щоб тільки цього не чути...».

Боротьба лікарів за ногу та стан матері

Хлопчик уже потроху бігає. Наразі він перебуває в іншій лікарні разом із бабусею. А от стан самої Анастасії все ще викликає серйозне занепокоєння медиків.

Ще один важкий уламок зупинився біля лопатки — його медики планують видалити невдовзі. Та найбільше хвилювання лікарів викликає питання, чи вдасться зберегти ногу жінки. Потужний вибух знищив значну частину м'язів. Медики щодня обробляють важку рану й готують Анастасію до численних наступних операцій.

Лікар-хірург: «Працюємо з надією, щоб зберегти ногу. З'явилися рухи — трохи з'явилися рухи пальцями. Ми дуже хочемо, щоб мама вийшла з нашої лікарні власними ногами».

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Віра у майбутнє та повернення додому

Анастасія мріє якнайшвидше стати на ноги, аби бути поруч із дітьми. У Марганці на неї чекає старший, 15-річний син разом із тіткою. Меншого сина з бабусею невдовзі випишуть із лікарні.

Вони планують усі разом знову повернутися до рідного Марганця, попри постійні ворожі атаки. Там родина облаштувалася чотири роки тому, коли разом із дітьми їм вдалося вирватися з окупації з Мелітопольського району на Запоріжжі. Починати життя заново деінде, зізнається Анастасія, у неї вже просто немає сил.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Накрила трирічного сина від дрона: лікарі борються за ногу матері Анастасії з Марганця

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