Астрологиня назвала знаки зодіака, з якими найлегше розлучитися

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Одні з нас міцно — до останнього — тримаються за свою другу половинку, а інші легко відпускають колишнього супутника життя, не затримуючи того, хто вирішив піти.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, з якими найлегше розлучитися.

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Водолій

Водолії — як найбільші байдужі у зодіакальному колі — ставляться до речей, пов’язаних, зокрема, й з їхнім особистим життям, надзвичайно просто: є кохання — добре, немає — розбіглися й забули одне про одного. Розлучення не стане для них трагедією, і триматися за стосунки, які віджили своє, вони не будуть.

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Скорпіон

Скорпіони дуже болісно сприймають будь-який розрив у стосунках, і розлучення в цьому сенсі для них — не виняток, але демонструвати свої переживання представники цього знака не будуть. Вони легко — і без надриву — відпустять у вільний політ супутника життя, а страждатимуть наодинці з самими собою.

Стрілець

Стрільці, дізнавшись про те, що з ними хочуть розлучитися, спочатку дуже сильно засмутяться, але досить швидко усвідомлять, що нове — вільне — становище дає їм масу переваг, а тому має сенс швидко поставити підпис під необхідними документами й полетіти на відпочинок, поки літо не скінчилося.

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