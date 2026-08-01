Підкладіть це під кущі помідорів: плоди достигнуть швидше, а шкідники оминатимуть грядки

Помідори. / © pexels.com

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Помідори на нижніх гілках ніяк не хочуть червоніти — це проблема знайома багатьом городникам. Втім, це не означає, що рослини захворіли. Найчастіше плоди, які ростуть у нижній частині куща, отримують недостатньо сонячного світла, через що їхнє дозрівання сповільнюється.

Який простий спосіб дозволить пришвидшити процес дозрівання плодів, читайте у матеріалі deccoria.pl.

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Світловідбивне мульчування — спосіб, що допомагає рослинам отримувати більше сонячного світла. Для цього ґрунт навколо кущів вкривають матеріалом із відбивною поверхнею. Так, сонячні промені потрапляють навіть до нижньої частини рослини.

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Цей метод покращує фотосинтез, стимулює ріст кущів і пришвидшує дозрівання врожаю. Особливо добре він працює для помідорів: плоди, що ховаються під листям, отримують додаткове освітлення, швидше набувають насиченого червоного кольору та достигають більш рівномірно.

Така мульча також допомагає захистити коріння від перегріву та зменшити надмірне випаровування води з поверхні ґрунту. Окрім того, краще освітлення внутрішньої та нижньої частини рослин також може зменшити появу шкідників:

попелиці;

трипси;

білокрилки.

Багато комах знаходять рослини за контрастом між яскравим небом і зеленим листям. Відбивна поверхня порушує їхню природну орієнтацію, через що їм складніше відшукати рослини-господарі.

Крім того, така мульча змінює мікроклімат під кущами: підвищує температуру на нижньому боці листя та зменшує вологість повітря. У результаті умови для життя й розмноження багатьох шкідників стають менш сприятливими, що допомагає додатково захистити помідори та перець без використання хімічних засобів.

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Які матеріали слід вибрати

Вибір правильного матеріалу значною мірою залежить від розміру ділянки. Для менших грядок та окремих контейнерів можна успішно використовувати товстішу алюмінієву фольгу для харчових продуктів.

Розкладіть смужки матеріалу вздовж стебел рослин, залишаючи під корінням достатньо місця для поливу. Не забудьте захистити краї фольги камінням або смужкою ґрунту — це зменшить кількість сміття, що розноситься вітром. Можна приклеїти смужки фольги до картону, а потім помістити їх під рослини — це запобіжить їх зморщування.

Однак для великих поверхонь можна використовувати:

срібний агротекстиль;

майларову фольгу з срібним або алюмінієвим покриттям;

металізована фольга.

Їх можна придбати у садових центрах і в магазинах товарів для дому.

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