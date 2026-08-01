Як правильно готувати молоко / © pexels.com

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Молоко – один із тих продуктів, який потребує особливої уваги під час нагрівання. Варто лише на хвилину відволіктися — і на дні каструлі з’являється пригорілий шар, а кухня наповнюється неприємним запахом.

Уникнути цієї проблеми можна дуже просто, і знадобиться лише звичайна вода. Як все зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Навіщо наливати воду перед молоком

Перед тим як налити молоко в каструлю, достатньо сполоснути її холодною водою або залишити на дні одну-дві столові ложки рідини, не витираючи посуд насухо.

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Під час нагрівання тонкий водяний шар створює своєрідний захисний бар’єр між дном каструлі та молоком. Завдяки цьому білки й молочний цукор не так швидко осідають на гарячій поверхні, а ризик пригорання помітно зменшується.

При цьому вода майже не впливає на смак продукту, адже її кількість є мінімальною.

Яку каструлю краще використовувати

Не менш важливе значення має посуд. Найкраще для кип’ятіння молока підходять каструлі з товстим багатошаровим дном. Вони нагріваються рівномірніше, тому температура розподіляється по всій поверхні без різких перегрівів.

Тонкі алюмінієві ємності, навпаки, швидко нагріваються в окремих місцях, через що молоко значно частіше прилипає до дна.

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Не поспішайте вмикати сильний вогонь

Ще одна поширена помилка — бажання якнайшвидше довести молоко до кипіння.

Якщо нагрівати його на максимальному вогні, нижній шар перегрівається раніше, ніж прогріється вся рідина. Саме тому молоко починає приставати до дна, а потім і пригорає.

Оптимальний варіант — середній або навіть невеликий вогонь. Хоча процес займе трохи більше часу, результат буде значно кращим.

Чому потрібно регулярно помішувати

Під час нагрівання молоко бажано періодично перемішувати дерев’яною або силіконовою лопаткою. Особливу увагу варто приділяти дну каструлі, адже саме там температура є найвищою. Перемішування не дозволяє білкам осідати на поверхні металу та утворювати щільний шар.

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Ще одна хитрість із ложкою

Багато господинь кладуть зверху на каструлю дерев’яну ложку. Цей спосіб не захищає від пригорання, проте допомагає запобігти «втечі» молока під час закипання.

Коли піна починає підніматися, ложка частково руйнує її структуру, завдяки чому рідина рідше переливається через край.

Як правильно кип’ятити молоко

Щоб молоко залишилося смачним, а каструля — чистою, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

перед використанням сполоснути каструлю холодною водою або залишити на дні трохи води;

обирати посуд із товстим дном;

нагрівати молоко на середньому вогні;

регулярно перемішувати рідину;

не залишати каструлю без нагляду під час закипання.

Ці прості прийоми допоможуть уникнути пригорілого запаху, збережуть природний смак молока та значно полегшать миття посуду після приготування.

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