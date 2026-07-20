Сі Цзіньпін і Путін / © Associated Press

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Попри заяви Москви про «рівноправне партнерство» з Пекіном, Росія дедалі більше залежить від Китаю в торгівлі, технологіях, фінансах та енергетиці.

Про це пише сербський журналіст і аналітик Нікола Мікович у колонці для South China Morning Post.

За словами автора, хоча Росія та Китай останніми роками значно зміцнили співпрацю, ці відносини не можна назвати рівноправними через їхню очевидну асиметрію.

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Насамперед це проявляється у сфері торгівлі. Для Росії Китай став головним економічним партнером, тоді як російський ринок забезпечує лише близько 4% зовнішньої торгівлі КНР.

Крім того, Росія продає Китаю майже весь свій природний газ за значно нижчою ціною, ніж іншим покупцям. За даними автора, вартість постачання до КНР становить 258,8 долара за тисячу кубометрів, тоді як для інших країн — 420,2 долара.

«Також Росія стала сильно залежати від Китаю в економічному, технологічному та фінансовому плані. Росія значною мірою залежить від Китаю в плані критично важливих технологій та обладнання, тоді як китайські бренди домінують на російському ринку побутової електроніки та автомобільної промисловості», — зазначає Мікович.

Автор також звернув увагу, що після ударів України по російських нафтопереробних заводах Москва веде переговори щодо імпорту китайських нафтопродуктів, що може ще більше посилити її залежність від Пекіна.

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«У партнерських відносинах, де одна сторона залежить від іншої як у плані експортних доходів, так і в плані критично важливих імпортних товарів, сама ідея рівності видається вельми сумнівною», — наголосив аналітик.

Водночас, за його словами, Кремль продовжує представляти ці відносини як рівноправне партнерство, тоді як Китай проводить прагматичну політику й не акцентує увагу на своїй ролі старшого партнера.

На думку Міковича, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія фактично опинилася в геоекономічній орбіті Китаю. Така модель співпраці є вигідною Пекіну, тоді як Москва, відрізана від значної частини західних ринків, практично не має альтернативи китайському напрямку.

Раніше повідомлялося, що Китай залучив Росію до розробки комплексної стратегії протидії супутниковій системі Starlink компанії SpaceX.

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