- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 2 мин
День ангела 13 августа: кого и как поздравлять с именинами
13 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 13 августа
13 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Арсения, Василия, Владимира, Георгия, Дениса, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Юрия, Анну, Елизавету.
Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.
Арсений — древнегреческое имя, переводится как «мужественный». В детстве импульсивный. Во взрослом возрасте становится амбициозным.
Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится щедрым.
Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится положительным.
Георгий (Юрий) — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится великодушным.
Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.
Иосиф — древнееврейское имя, переводится как «да Бог вознаградит». В детстве скрытный. Во взрослом возрасте становится способным.
Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве противоречивый. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.
Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.
Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.
Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится смелым.
Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным.
Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.
Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как «Божья клятва». В детстве справедливая. Во взрослом возрасте становится искренней.
День ангела 13 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, радость и счастливые моменты каждый день.
***
Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, тепла в сердце, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждом шагу.
***
С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет по пути добра и счастья.
***
Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, любви, достатка и много поводов для искренней улыбки.
***
Счастливого Дня Ангела! Пусть жизнь будет наполнена светом, радостью, добрыми людьми рядом и приятными событиями.