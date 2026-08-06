День ангела 13 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 13 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 13 августа

13 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Арсения, Василия, Владимира, Георгия, Дениса, Ивана, Иосифа, Константина, Максима, Николая, Сергея, Степана, Юрия, Анну, Елизавету.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным.

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Арсений — древнегреческое имя, переводится как «мужественный». В детстве импульсивный. Во взрослом возрасте становится амбициозным.

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Василий — древнегреческие корни, толкуется как «царь». В детстве хороший. Во взрослом возрасте становится щедрым.

Владимир — древнегерманское происхождение, означает «владеющий миром». В детстве дружелюбив. Во взрослом возрасте становится положительным.

Георгий (Юрий) — древнегреческое имя, переводится как «земледелец». В детстве честолюбив. Во взрослом возрасте становится великодушным.

Денис — древнегреческие корни, толкуется как «посвящённый Дионису». В детстве весел. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Иоанн — древнеиудейское происхождение, означает «милость Божия». В детстве тихий. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

Иосиф — древнееврейское имя, переводится как «да Бог вознаградит». В детстве скрытный. Во взрослом возрасте становится способным.

Константин — латинские корни, толкуется как «устойчивый». В детстве противоречивый. Во взрослом возрасте становится дружелюбным.

Максим — латинское происхождение, означает «величайший». В детстве коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

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Николай — древнегреческое имя, переводится как «победитель народов». В детстве нежный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе.

Сергей — латинские корни, толкуется как «знатный». В детстве робок. Во взрослом возрасте становится смелым.

Степан — древнегреческое происхождение, означает «венец». В детстве энергичный. Во взрослом возрасте становится решительным.

Анна — древнееврейское имя, переводится как «благая». В детстве хорошая. Во взрослом возрасте становится дружелюбной.

Елизавета — древнееврейские корни, толкуется как «Божья клятва». В детстве справедливая. Во взрослом возрасте становится искренней.

День ангела 13 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 13 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя, дарит силы, здоровье, радость и счастливые моменты каждый день.

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Искренне поздравляю с именинами! Желаю мира в душе, тепла в сердце, исполнения мечтаний и Божьего благословения на каждом шагу.

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С Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищает от невзгод и ведет по пути добра и счастья.

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Поздравляю с чудесным праздником — Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, любви, достатка и много поводов для искренней улыбки.

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Счастливого Дня Ангела! Пусть жизнь будет наполнена светом, радостью, добрыми людьми рядом и приятными событиями.

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