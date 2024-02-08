Российский пропагандист показал "улучшение" в Лисичанске (видео)

Армия РФ пришла в Украину, чтобы освободить ее от цивилизации. Правда, иногда оккупанты демонстрируют определенные "улучшения". Так, в Лисичанске пропагандист из России Александр Коц показал "нанотехнологический" таксофон, вероятнее всего, украденный у "Укртелекома".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский пропагандист показал "улучшение" в Лисичанске

"Когда цивилизованный мир использует 5G, российская орда открывает переговорные пункты. Мрак, бездна и деградация", – подытожил Юрий Бутусов.

Напомним, оккупационная "администрация" Мариуполя продолжает строить жилье под ипотеку на месте снесенных местных домов. Между тем, местные жители остаются на улице.

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