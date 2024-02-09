Вражеские БпЛА ударили по Харьковщине - ОВА

Пока информации о пострадавших не поступало.

В результате ударов вражеских беспилотников на Харьковщине возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", — заявил Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Николаев, целью стали жилые дома и коммунальные предприятия.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в авто, что известно о пострадавших.

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