Вражеские БпЛА ударили по Харьковщине - ОВА

Пока информации о пострадавших не поступало.
В результате ударов вражеских беспилотников на Харьковщине возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В результате ударов вражеских БПЛА есть возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской общине. Зафиксировали по меньшей мере пять "Шахедов", — заявил Синегубов.
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время информации о пострадавших не поступало.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия обстреляла Николаев, целью стали жилые дома и коммунальные предприятия.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине вражеский дрон попал в авто, что известно о пострадавших.
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