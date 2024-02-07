В российском Ижевске произошел мощный "прилет" на военном заводе (видео)

В России снова "расцвела бавовна". На этот раз не только в Белгороде. Сообщается о взрывах в Ижевске.

Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Как отмечается, мощный взрыв прогремел в районе полигона Воткинского военного завода. Там якобы производят ракетные двигатели. На кадрах из многочисленных видео видно, как в месте попадания что-то очень сильно пылает. Зарево от пожара видно за много километров, местные жители публикуют кадры в Сети.

В российском Ижевске произошел мощный "прилет"

Напомним, что россияне пожаловались, что потеряли авто в результате "прилета" дрона ВСУ.

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