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Россияне продолжают похищать местных жителей на ВОТ

Россияне продолжают похищать местных жителей на ВОТ

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Россияне продолжают похищать местных жителей на ВОТ

Угон в Донецке/Иллюстративный фото

Вражеский террор продолжается.

На временно оккупированных территориях россияне продолжают угонять местных жителей. В частности, из сел на юге недавно вывезли 20 человек.

Об этом пишет ЦНС.

Отмечается, что враг провел ряд рейдов по селам юга, во время которых в неизвестном направлении вывезли до 20 местных жителей в подозрении в "нелояльности". Особое внимание обращали на тех, у кого нет паспорта РФ. Во время обысков села перекрывали силы "Росгвардии".

"Где сейчас содержат людей не сообщают родственникам, как и официальные причины задержания", – говорят в подполье.

Ранее стало известно, сколько Украине удалось вернуть депортированных в РФ детей.

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