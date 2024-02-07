Россияне продолжают похищать местных жителей на ВОТ

Вражеский террор продолжается.
На временно оккупированных территориях россияне продолжают угонять местных жителей. В частности, из сел на юге недавно вывезли 20 человек.
Об этом пишет ЦНС.
Отмечается, что враг провел ряд рейдов по селам юга, во время которых в неизвестном направлении вывезли до 20 местных жителей в подозрении в "нелояльности". Особое внимание обращали на тех, у кого нет паспорта РФ. Во время обысков села перекрывали силы "Росгвардии".
"Где сейчас содержат людей не сообщают родственникам, как и официальные причины задержания", – говорят в подполье.
Ранее стало известно, сколько Украине удалось вернуть депортированных в РФ детей.
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