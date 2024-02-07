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Росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців на ТОТ

Росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців на ТОТ

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Росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців на ТОТ

Викрадення у Донецьку / Ілюстративне фото

Ворожий терор триває.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців. Зокрема, з сіл на півдні нещодавно вивезли 20 людей.

Про це пише ЦНС.

Зазначається, що ворог провів низку рейдів селами півдня, під час яких в невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців у підозрі в “нелояльності”. Особливу увагу звертали на тих, хто не має паспорта РФ. Під час обшуків села перекривали сили "Росгвардії".

"Де наразі утримують людей не повідомляють родичам, як і офіційні причини затримання", – кажуть у підпіллі.

Раніше стало відомо, скільки Україні вдалося повернути депортованих до РФ дітей.

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