Российский генерал отдал мошенникам миллионы рублей, чтобы они "не попали в ВСУ"

Генерал передал мошенникам 33 миллиона рублей наличными во время личной встречи, отозвавшись на кодовое слово "Мадагаскар".

Бывшего начальника финансовой службы Центрального аппарата Министерства обороны СССР Анатолий Миренков и его жену обманули на 50 миллионов рублей. Мошенники неоднократно встречались с военным у здания Генпрокуратуры РФ и рядом с посольством Мадагаскара в Москве.

По информации Mash, к российскому генералу незнакомцы постучались в Telegram.

Один из них представился заместителем министра обороны Садовенко и объяснил, что в России орудуют хитрецы, похищающие деньги простых граждан и отправляющие их на помощь ВСУ. Впоследствии Миренкову позвонил по телефону "сотрудник ФСБ", который рассказал ему такую же басню.

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Чтобы убедить генерала в том, что он стал жертвой финансовой аферы, мошенники направили ему фейковые документы от Центробанка РФ, где было отмечено, что с его счета пытались снять 700 тысяч рублей.

Через несколько дней генерал передал мошенникам 33 миллиона рублей наличными во время личной встречи, отозвавшись на кодовое слово "Мадагаскар".

После Миренкова мошенники вынудили его жену снять 16 миллионов и принести в указанное ими место.

Об потерянных навсегда деньгах генерал и его жена догадались только через неделю. Миренков написал заявление в полицию, объяснив, что впервые слышит о подобных мошеннических схемах.

Напомним, ранее Twitter появился аккаунт, утверждающий, что он – "настоящий Путин, а власть в Кремле захватил его двойник". Чтобы закончить войну, мошенник просит у людей деньги.

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