Російський генерал віддав шахраям мільйони рублів, щоб вони "не потрапили до ЗСУ”

Генерал передав шахраям 33 мільйони рублів готівкою під час особистої зустрічі, відгукнувшись на кодове слово "Мадагаскар".

Колишнього начальника фінансової служби Центрального апарату Міністерства оборони СРСР Анатолія Міренкова та його дружину обдурили на 50 мільйонів рублів. Шахраї неодноразово зустрічалися з військовим біля будівлі Генпрокуратури РФ та поряд із посольством Мадагаскару в Москві.

За інформацією Mash, до російського генерала незнайомці постукалися у Telegram.

Один із них представився заступником міністра оборони Садовенком і пояснив, що в Росії орудують хитруни, які викрадають гроші простих громадян і відправляють їх на допомогу ЗСУ. Згодом Міренкову зателефонував "співробітник ФСБ", який розповів йому таку ж байку.

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Щоб переконати генерала в тому, що він став жертвою фінансової афери, шахраї надіслали йому фейкові документи від Центробанку РФ, де було зазначено, що з його рахунку намагалися зняти 700 тисяч рублів.

Через кілька днів генерал передав шахраям 33 мільйони рублів готівкою під час особистої зустрічі, відгукнувшись на кодове слово "Мадагаскар".

Після Міренкова шахраї змусили його дружину зняти 16 мільйонів та принести у вказане ними місце.

Про втрачені назавжди гроші генерал та його дружина здогадалися лише за тиждень. Міренков написав заяву до поліції, пояснивши, що вперше чує про подібні шахрайські схеми.

Нагадаємо, раніше Twitter з'явився акаунт, який стверджує, що він - "справжній Путін, а владу в Кремлі захопив його двійник". Щоб закінчити війну шахрай просить у людей гроші.

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