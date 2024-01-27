Українців попередили про небезпечні листи від “мобілізаційного відділу”

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки порадили, як вберегтися від кіберзлочинців.

Кіберзлочинці супроводжують розсилку на електронну пошту небезпечних файлів текстом, схожим на ділову переписку, від імені так званого “мобілізаційного відділу”.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Доброго дня, на ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції. З повагою, мобілізаційний відділ”, - такі спам-листи почали з’являтися в електронних скриньках українців.

Як повідомляють користувачі, імена осіб, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими - наприклад, Конотопенко Радивой Ратиборович, а приписка про "мобілізаційний відділ" може збити з пантелику та змусити натиснути на файл.

Як вберегти себе від кіберзлочинців:

в жодному разі не відкривайте файли, які надходять вам з невідомих адрес;

встановіть антивірус та тримайте його активованим;

зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати.

Нагадаємо, всіх соцмережах з початком повномасштабної війни з'явилася неймовірна кількість постів про допомогу. А у шахраїв – максимум можливостей втілити роками напрацьовані схеми.

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