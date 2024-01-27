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Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз

Скільки ще триватиме війна в Україні: голова НБУ зробив прогноз

Війна з РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Український спротив російській навалі триває.

Бойові дії триватимуть щонайменше до початку 2025-го року. Однак це залежатиме від декількох факторів.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова НБУ Андрій Пишний.
 
"Ми підтвердили наші прогнози щодо тривалості бойових дій – щонайменше до початку 2025-го року. Все дійсно буде залежати від того, наскільки активною буде війна і як довго триватимуть безпекові ризики", – підсумував він.

Нагадаємо, західні розвідки прогнозують, що війна в Україні може тривати ще два роки, а може й усі п'ять.

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