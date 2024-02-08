Как питание влияет на настроение собак

Все мы знаем, что кошек относят к мясоедным животным, в то время как собаки находятся на грани мясоедных и всеядных животных. Питание способно влиять не только на здоровье и самочувствие, но и настроение и поведение любимца. Когда собака агрессивно защищает пищу – это защита ресурса, которая распространяется и на пищу. Такое поведение зависит от особенностей животного и вида пищи:

сильнее защищают лакомство, мясо, кости

меньше защищают собственную пищу/корм

не защищают воду

Повышение уровня серотонина помогает преодолевать территориальную агрессию, страхи и депрессию. А недостаток серотонина, напротив, может стать причиной развития депрессии.

Триптофан является предшественником серотонина, поэтому в рацион следует добавлять следующие продукты:

мясо

птица

рыба

овес

бобовые

орехи

Если у животного есть стресс, фобии, агрессия, депрессия, рекомендуется снижение белка в рационе и повышение уровня триптофана: например, использовать красное мясо и рыбу. Если собака гиперактивна, следует снизить количество белка.

Для спокойных, флегматических собак рекомендовано повышение тирозина и аргинина, поэтому в рацион следует добавлять следующие продукты:

говядину

индейку

курицу

Для общего улучшения настроения животного и поддержания активности добавляйте:

овощи

фрукты

ягоды

бобовые

рыбу и другие источники Омега-3

Если животное ест после опекуна или другого животного, у него повышается риск пищевой агрессии и чаще просит пищу со стола. Поэтому следует наладить режим питания.

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