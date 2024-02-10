Эвакуация украинцев из Сектора Газа: в ГУР раскрыли детали спецоперации

Главное управление разведки Минобороны Украины было ответственно за спасение украинцев из Сектора Газа. Офицер ГУР с позывным "Двадцать Первый" раскрыл детали спецоперации.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Задачи получили сразу 7 октября 2023 года… Разрабатывали несколько вариантов эвакуации, но всегда что-то идет не по плану, всегда есть какие-то риски. Это была такая активная игра, в которой нам пришлось все время принимать новые решения", — вспомнил разведчик.

По словам офицера разведки, было несколько этапов эвакуации. Первый – это представление списков граждан для утверждения, затем украинцев в определенные дни выводили с территории Газы. Первые люди были эвакуированы 7 ноября. Был реализован план по официальной эвакуации зеленым коридором.

"Мы вышли сразу после граждан Соединенных Штатов… Мы вышли быстрее, чем граждане Российской Федерации, что так же было приятным результатом нашей работы", — сказал разведчик.

Операция по эвакуации украинцев закончилась в декабре 2023 года, когда вышла третья группа граждан, которая была самой большой. Далее эвакуация производилась меньшими группами с участием посольства.

Напомним, Израиль готовит большую операцию на юге Сектора Газа.

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