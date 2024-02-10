Зеленский пообщался с Макроном: о чем шла речь

Париж производит и передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь", а также снарядов к ним.
Украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Речь шла, в частности, о ситуации на поле боя и оборонных нуждах Украины.
Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.
Глава Украины выразил искренние соболезнования родным и близким французских гуманитарных работников, погибших от российского удара по Херсонщине и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Как отмечается, лидеры обсудили:
- текущую ситуацию на поле боя и оборонные потребности Украины, в частности дроны, артиллерийские системы и снаряды, средства РЭБ и системы ПВО, от переносных до дальнобойных.
"Спасибо за начало Францией и США Коалиции артиллерии, в рамках которой Париж изготовит и передаст Украине десятки артиллерийских систем "Цезарь", а также снарядов к ним", – сказал Зеленский.
- подготовку двустороннего документа по гарантиям безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.
"Активная подготовка ведущими европейскими странами двусторонних сделок безопасности демонстрирует лидерство Европы, мотивирует украинское общество и воинов и посылает мощные сигналы России относительно неослабевающей поддержки Европой Украины", — подытожил Зеленский.
Ранее Зеленский отреагировал на трагическую гибель семьи в Харькове.
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