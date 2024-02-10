В Минобороны вводят электронные журналы учета – подробности

В Министерстве обороны Украины создается возможность вести электронные журналы для учета военного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны продолжает упрощать учет военного имущества и избавляться от лишних бумаг в армии", — говорится в сообщении.

Там отметили, что в среднем командир роты тратит 50-80% своего рабочего времени на бюрократию. И именно учет имущества является одним из наиболее объемных бюрократических процессов.

Теперь военные части смогут вести учетные регистры и вспомогательные документы (журналы по имуществу) только в электронной форме и использовать для этого программное обеспечение.

"Сейчас пример такой программы является SAP, автоматизированная система управления оборонными ресурсами. Это ведущая логистическая система в мире, которой пользуются 28 стран НАТО", — пояснили в Минобороны.

Напомним, Кабмин 10 февраля уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины.

Президент Владимир Зеленский также официально назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Анатолия Баргилевича.

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