Россияне высказались о "защите украинцев от фашистов" — видео

Граждан России спросили, как они относятся к войне против Украины и того, что президент-диктатор Владимир Путин отправляет солдат на смерть. И, как показывают их ответы, пропаганда Кремля работает. Опрошенные поддерживают убийства украинцев и говорят о защите граждан Украины от "фашистов".

Соответствующее видео было обнародовано в Сети.

Это война… Отправляет (Путин - ред.) защищать детей, женщин. Это славянская земля. Мы защищаем не от украинцев, а защищаем от фашистов…", – ответил россиянин.

Другой гражданин РФ заявил, что они "спасают русскоязычных".

"Почему сразу на мясорубку. Мы же будем там спасать людей, мы спасаем русскоязычное население… Я положительно к этому отношусь. Путин один против Запада и Америки", — прокомментировал он.

Напомним, МИД Польши опроверг ложь Путина в интервью Карлсону – 10 четких фактов.

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